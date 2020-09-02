В Одесі російська мова вже не регіональна: вчіть солов'їну

Російська мова у Одесі втратила статус регіональної. Відповідне рішення прийняв Одеський окружний адміністративний суд, задовольнивши позов заступника прокурора області.

А ініціатором позову став відомий активіст Святослав Літинський - перший громадянин України, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки. Також він свого часу змусив іноземні компанії маркувати побутову та електронну техніку українською мовою.

"Те відчуття, коли дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження у місті Одеса регіональної (російської) мови - скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити і, як результат, через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради", - написав Літинський у своєму Facebook.

Російська мова у Одесі втратила статус регіональної

Тепер активіст буде боротися за те, щоб російську мову статусу регіональної позбавили і у Харкові.

У свою чергу, багато користувачів соціальних мереж, у тому числі й самі одесити з проукраїнською позицією, дякують за такі діяння активісту.

Вітаю з черговою перемогою!

Я вашу діяльність завжди бачу на українських надписах на панелях побутової техніки!

Для нас це дійсно дуже важлива перемога!

Я в захваті від вашої наполегливості і цілеспрямованості!

Дуже важлива перемога. Дякую за наполегливість. Тепер на черзі Харків.

Вчіть солов'їну, друзі

Нагадаємо, що 1 вересня 200 тис. учнів перейшли на навчання українською мовою.

Також ми писали про те, що Facebook видалив російську мережу тролів, яка вербувала американців.