В Одесі дитину в дитсадку побила вихователька: співав під час тихого часу (відео)

В Одесі в одному з приватних дитячих садочків мережі "Почемучки" стався інцидент, коли вихователька двічі вдарила хлопчика.

Як розповіла дитина, виховательці не сподобалося, що він співав під час тихого часу. Тому вона двічі вдарила хлопчика по щоці та голові. Станом на 2 вересня малеча у задовільному стані.

"Це був перший раз, коли мене вдарили", – поділилася дитина.

Окрім того, дитячий садок "прикриває" вихователя та відмовляється від розглядів справи. Також жінка відмовляється пройти поліграф, аби дізнатися, чи сказав правду хлопчик.

У коментарях користувачі пишуть, що вихователя повинні покарати.