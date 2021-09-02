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В Одессе ребенка в детсаду избила воспитательница: пел во время тихого времени (видео)

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Одесса, Четверг 02 сентября 2021 21:45
В Одессе ребенка в детсаду избила воспитательница: пел во время тихого времени (видео) Воспитательница ударила ребенка детскому саду (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе в одном из частных детских садов сети "Почемучки" произошел инцидент, когда воспитательница дважды ударила мальчика.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса как она есть".

Как рассказал ребенок, воспитательнице не понравилось, что он пел во время тихого времени. Поэтому она дважды ударила мальчика по щеке и голове. По состоянию на 2 сентября дети в удовлетворительном состоянии.

"Это был первый раз, когда меня ударили", – поделился ребенок.

Кроме того, детский сад "прикрывает" воспитателя и отказывается от разбирательств дела. Также женщина отказывается пройти полиграф, чтобы узнать, сказал ли правду мальчик.

В комментариях пользователи пишут, что воспитателя должны наказать.

  • В нынешнее время, когда у людей неустойчивая психика в любой момент может накрыть от мелочи. Поэтому везде должны быть камеры, особенно с детьми. Надеюсь, мальчик это забудет и боязнь садиков не появится;
  • Ее нужно наказать за то, что разрушает психику детям;
  • В частных садиках есть камеры, в этом тоже есть;
  • Как бы ни вел себя ребенок, воспитатель не имеет право распускать руки. У нас была такая ситуация в частном саду, когда дочку по попе ударила воспитатель, что аж след остался. Через два дня она там уже не работала;
  • Этот садик уже не первый раз в скандал попадает;
  • Чтобы не сделал ребенок, бить его нельзя. За такие действия воспитательницу нужно наказать.

Ранее мы сообщали, что важно знать, устраивая ребенка в садик.

Также в детсадах Украины за год обнаружили 5 вспышек кишечной инфекции, отравились более 60 детей.

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