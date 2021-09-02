В Одессе ребенка в детсаду избила воспитательница: пел во время тихого времени (видео)
В Одессе в одном из частных детских садов сети "Почемучки" произошел инцидент, когда воспитательница дважды ударила мальчика.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса как она есть".
Как рассказал ребенок, воспитательнице не понравилось, что он пел во время тихого времени. Поэтому она дважды ударила мальчика по щеке и голове. По состоянию на 2 сентября дети в удовлетворительном состоянии.
"Это был первый раз, когда меня ударили", – поделился ребенок.
Кроме того, детский сад "прикрывает" воспитателя и отказывается от разбирательств дела. Также женщина отказывается пройти полиграф, чтобы узнать, сказал ли правду мальчик.
В комментариях пользователи пишут, что воспитателя должны наказать.
- В нынешнее время, когда у людей неустойчивая психика в любой момент может накрыть от мелочи. Поэтому везде должны быть камеры, особенно с детьми. Надеюсь, мальчик это забудет и боязнь садиков не появится;
- Ее нужно наказать за то, что разрушает психику детям;
- В частных садиках есть камеры, в этом тоже есть;
- Как бы ни вел себя ребенок, воспитатель не имеет право распускать руки. У нас была такая ситуация в частном саду, когда дочку по попе ударила воспитатель, что аж след остался. Через два дня она там уже не работала;
- Этот садик уже не первый раз в скандал попадает;
- Чтобы не сделал ребенок, бить его нельзя. За такие действия воспитательницу нужно наказать.
Ранее мы сообщали, что важно знать, устраивая ребенка в садик.
Также в детсадах Украины за год обнаружили 5 вспышек кишечной инфекции, отравились более 60 детей.