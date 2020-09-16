В Одесі п'яні хулігани побили і пограбували "копа": відібрали зброю та мобільник

В Одесі хулігани напали на співробітника поліції охорони та побили, а також відібрали пістолет і мобільний телефон. Інцидент стався на території однієї з державних установ, куди проникли порушники - двоє молодих людей і дівчина.

Зловмисників вже вдалося затримати. Про це 16 вересня передали в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook.

Повідомляється, що коли "коп" став вимагати, щоб непрохані гості покинули територію, що охороняється, у відповідь посипалися образи, і порушники продовжили йти далі.

Коли співробітник охорони зробив попереджувальний постріл з травматичного пістолета, зловмисники збили його з ніг. Після цього молоді люди відібрали у "копа" зброю, мобільник і кинулися навтьоки.

Зазначається, що порушники були в нетверезому стані.

Правоохоронці вивчили відео з камер спостереження і встановили маршрут пересування нападників, а потім і їх особистості. Зловмисниками виявилися 22-річний хлопець - мешканець міста Остер під Черніговом, та 23-річний житель села Софіївська Борщагівка під Києвом.

Хуліганів затримали в порядку ст. 208 КПК України та відправили у СІЗО. Зброю охоронця і телефон також знайшли.

Тепер молодим людям готують підозри щодо ч. 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 6 років.

В Одесі побили співробітника поліції охорони та відібрали пістолет (фото: npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві дівчина побила ногами патрульну, і тепер 25-річній мешканці столиці "світить" до 5 років в'язниці.

Нагадаємо, навесні під Одесою чоловік побив поліцейського за зауваження через відсутність маски.