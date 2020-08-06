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У Києві дівчина побила ногами патрульну: деталі скандалу

Київ, Четвер 06 серпня 2020 10:29
У Києві дівчина побила ногами патрульну: деталі скандалу
У Києві дівчина побила патрульну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві п'яна дівчина накинулася на патрульну і побила її

У Києві затримали дівчину, яка побила ногами в живіт патрульну. Мешканка столиці намагалася перешкодити працівникам поліції затримувати п'яну компанію, яка влаштувала розбірки із застосуванням фізичної сили. Як повідомляє прес-служба поліції, сварка між двома п'яними компаніями сталася на вулиці Бурмистенка.

Коли на місце НП приїхали патрульні, п'яні молоді люди не заспокоювались.

"В ході встановлення обставин учасники конфлікту почали нецензурно висловлюватися в бік співробітників поліції. І коли патрульні стали складати адміністративні матеріали на активних правопорушників, то дві дівчини почали перешкоджати їм. В результаті до однієї зі зловмисниць патрульна застосувала наручники, а в цей момент її подруга почала бити поліцейській ногою в живіт", - сказано в повідомленні.

Для того щоб допомогти постраждалій патрульної приїхала швидка допомога.

"Двох місцевих мешканок, 1995 та 1988 року народження затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. 25-річній дівчині, яка безпосередньо наносила удари, ми повідомили про підозру за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - сказали в поліції.

25-річній дівчині за побиття поліцейської "світить" до 5 років в'язниці.

Як ми раніше писали, у Києві поліція затримала двох нахабних злодіїв, які вживали спиртні напої під під'їздом житлового будинку і приставали до перехожих.

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