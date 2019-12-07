В Одесі попрощалися з викладачкою, яка врятувала студентів при пожежі (фото)

Загиблу при пожежі в одеському коледжі вчительку Анну Бортюк проводили в останню путь. Церемонія прощання з 43-річною жінкою, яка виводила студентів з палаючого будинку та ціною власного життя врятувала кількох дітей, відбулася 7 грудня на вулиці Академіка Заболотного.

Викладачка вищої математики та інформатики померла від отруєння продуктами горіння. Її тіло виявили 5 грудня - на наступний день після жахливої пожежі - під завалами будівлі.

Жінку упізнав її чоловік, колишній пожежник.

У Анни Леонідівни залишилися дорослі син і дочка, а також літні батьки.

Попрощатися з Бортюк зібралися родичі, студенти та колеги. Люди принесли квіти, на очах у них блищали сльози.

В Одесі попрощалися із загиблою при пожежі в коледжі викладачкою Анною Бортюк (Фото: odessa.online)

Анна Бортюк працювала в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу довгі роки і за спогадами знайомих віддавала всю себе педагогіці.

Коли 4 грудня в будівлі коледжу на 3 поверсі сталася пожежа через несправний подовжувач і полум'я вмить поширилося по інших аудиторіях, Бортюк виводила студентів на вулицю, потім поверталася в палаюче приміщення і знову допомагала дітям.

Вчергове повернувшись за учнями, вона не змогла вибратися з будівлі.

Анна Бортюк (фото: facebook.com)

На місці трагедії досі триває ліквідація наслідків пожежі та пошук можливих загиблих. Станом на 7 грудня виявили п'ять загиблих, а безвісти зниклими після пожежі вважаються 10 осіб.