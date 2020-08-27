В Одесі сталася ДТП, яка врятувала життя багатьох людей (відео)

В Одесі сталася дивна ДТП, завдяки якій залишилися живі і не отримали ушкоджень пішоходи, що спокійно переходили дорогу на зелене світло світлофора.

Так, на відео, опублікованому в Facebook-пабліку ЗупиниЛося, можна з різних ракурсів розгледіти, як водій легковика летить на величезній швидкості на червоний сигнал світлофора в бік пішохідного переходу. "Зебру" у цей момент почало переходити шість осіб, ще троє стояли на тротуарі трохи далі..

Трагедії дивом вдалося уникнути завдяки тому, що порушник зіткнувся з іншим автомобілем, який перший почав проїзд на дозволений зелений сигнал.

Два авто зіткнулося на перехресті і роз'їхалося в різні сторони. Порушник виїхав на тротуар, але ніхто не постраждав. А пішоходи в подиві розбіглися.

"Якби не ДТП, він би влетів в пішоходів! І тоді був би повний жах! Давно пора за червоний на 1 рік забирати права! Одеса", - підписані кадри.

ДТП в Одесі врятувала пішоходів (відео: facebook.com/zupynylosia)

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