ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе произошло ДТП, которое спасло жизни пешеходов: невероятное видео

Автор: Светлана Мащенко

В Одессе в ДТП пострадали автомобили, а пешеходы остались целы и невредимы

В Одессе случилось странное ДТП, благодаря которому остались живы и не получили повреждений многие пешеходы, что спокойно переходили дорогу на зеленый свет светофора.

Так, на видео, опубликованном в Facebook-паблике ЗупиниЛося, можно с разных ракурсов разглядеть, как водитель легковушки летит на огромной скорости на красный сигнал светофора в сторону пешеходного перехода. "Зебру" в этот момент начало переходить шесть человек, еще трое стояли на тротуаре чуть поодаль.

Трагедии чудом удалось избежать благодаря тому, что нарушитель столкнулся с другим автомобилем, который первый начал проезд на разрешенный зеленый сигнал.

Два авто столкнулось на перекрестке и разъехалось в разные стороны. Нарушитель выехал на тротуар, но никто не пострадал. А пешеходы в недоумении разбежались.

Самые читаемые новости

"Если бы не ДТП, он бы влетел в пешеходов! И тогда был бы полный ужас! Давно пора за красный на 1 год забирать права! Одесса", - подписаны кадры.

ДТП в Одессе спасло пешеходов (видео: facebook.com/zupynylosia)

Ранее мы писали, что 25 августа пьяный майор наехал на трех девушек-курсанток на территории военного колледжа. Двоим из них ампутировали по ноге.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный водитель влетел в отбойник на мосту Патона и притворился пассажиром.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТП