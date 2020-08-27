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У Києві п'яний водій влетів у відбійник на мосту Патона і прикинувся пасажиром (відео)

Київ, Четвер 27 серпня 2020 14:55
У Києві п'яний водій влетів у відбійник на мосту Патона і прикинувся пасажиром (відео)
В Києві сталася ДТП на з'їзді з мосту Патона (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Поліція склала на "винахідливого" водія адмінпротоколи

У Києві п'яний водій влаштував ДТП і протаранив відбійник на з'їзді з мосту Патона, після чого прикинувся пасажиром, намагаючись обдурити правоохоронців і уникнути відповідальності.

Інцидент стався 27 серпня вранці, передали в патрульній поліції столиці в Facebook.

Також з'явилося відео аварії, зняте камерою спостереження.

Як розповіли очевидці, автомобіль Mercedes на з'їзді з мосту Патона мчав у напрямку Набережного шосе, але наїхав на відбійник.

Патрульні на місці ДТП виявили поблизу автомобіля чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння, який при їх появі поспішив піти.

"Інспектори зупинили чоловіка і спитали про обставини ДТП, на що чоловік відповів, що був в авто пасажиром, а водій Mercedes вже госпіталізувала "швидка", - йдеться в повідомленні.

Інспектори перевірили цю інформацію у медиків, але вона не підтвердилася. Крім того, запис з камер відеоспостереження підтвердили - "пасажир" виявився водієм. В результаті чоловік таки зізнався, що сам був за кермом.

Проходити огляд на стан сп'яніння "винахідливий" водій відмовився.

Патрульні склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Відео: У Києві п'яний водій влаштував ДТП на з'їзді з мосту Патона

Як повідомлялося, раніше під Києвом підлітки потрапили в жахливу аварію, і стали відомі подробиці ДТП.

Нагадаємо, що стали відомі нові деталі про п'яного майора, який у Києві збив трьох дівчат-курсанток.

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