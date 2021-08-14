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В Одесі сталась масова бійка: у хід йшли стільці й тарілки (відео)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі в центрі міста стався конфлікт між 2 великими компаніями. Мирно конфлікт вирішити не вдалося, тому сталася масова бійка.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Ху**ая Одесса".

Так, інцидент стався ввечері 13 серпня на вулиці Дерибасівській. Очевидці зняли на відео момент бійки й поширили у мережі.

На відео видно, що поруч із закладом зібрався натовп. Під час бійки у хід пішли тарілки й навіть стільці.

Що спровокувало конфлікт – наразі невідомо.

У коментарях користувачі по-різному відреагували.

  • Чому в Одесі відбувається стільки різного незрозумілого. Кожен день якісь бійки;
  • Понаїхали в Одесу. Поводитися не вміють;
  • Все прямо біжать, аж спотикаються з цими телефонами, що за народ;
  • Нелюди, немає чим зайнятися.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва знову влаштували бойовисько.

Також у Києві побили до смерті безхатченка біля Байкового кладовища.

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Одеса