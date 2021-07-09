Була без маски: у Запоріжжі бабуся у тролейбусі влаштувала бійку (відео)
У місті Запоріжжі бабуся накинулась із кулаками на жінку через те, що вона була без захисної маски в громадському транспорті. Конфлікт потрапив на камери очевидців.
Відео опублікували в Telegram-канал "Це Запоріжжя".
Так, у п'ятницю, 9 липня, в одному з тролейбусів Запоріжжя спалахнув скандал.
На відео видно, що пенсіонерка зробила зауваження жінці через відсутність у неї маски. Але пасажирка у відповідь почала хамити, назвавши бабусю "скотиною такою".
Однак, пенсіонерка не стала терпіти образи і накинулась на жінку з кулаками. Жінка без маски впала в істерику та почала верещати на весь тролейбус, продовжуючи лаятись.
В результаті жінка, яка була без маски, вийшла на найближчій зупинці.
У коментарях користувачі відреагували на відео.
- Зовсім скоро всі один одного повбиваємо. Все з цього розпочинається;
- Бабуся здуріла, там ще пів автобуса без масок їхало. Чому вона їм зауваження не зробила?;
- Бабуся їй нічого не зробила взагалі. А треба було в гарбуз зарядити за такий істеричний вереск;
- Існує ймовірність, що справа не в масці. На інших пасажирів, які без маски були, бабуся не реагувала.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі побилися пасажир та жінка-водій тролейбуса.
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