Була без маски: у Запоріжжі бабуся у тролейбусі влаштувала бійку (відео)

У місті Запоріжжі бабуся накинулась із кулаками на жінку через те, що вона була без захисної маски в громадському транспорті. Конфлікт потрапив на камери очевидців.

Відео опублікували в Telegram -канал "Це Запоріжжя".

Так, у п'ятницю, 9 липня, в одному з тролейбусів Запоріжжя спалахнув скандал.

На відео видно, що пенсіонерка зробила зауваження жінці через відсутність у неї маски. Але пасажирка у відповідь почала хамити, назвавши бабусю "скотиною такою".

Однак, пенсіонерка не стала терпіти образи і накинулась на жінку з кулаками. Жінка без маски впала в істерику та почала верещати на весь тролейбус, продовжуючи лаятись.

В результаті жінка, яка була без маски, вийшла на найближчій зупинці.

У коментарях користувачі відреагували на відео.