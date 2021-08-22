В Одесі виявили один з найбільших могильників жертв НКВС: фото

Раніше на цьому ж місці були виявлені розстрільні ями. Ці ями йшли з інтервалом в 1 метр, а кістки загиблих в них лежали в кілька шарів. Трупи розстріляних присипали землею на 20-30 см, а зверху насипали сміття. Потім це звалище рівняли, щоб приховати місця масового вбивства.

Місце вказав одеський історик Олександр Бабич, який знайшов у румунських архівах матеріали про масові розстріли та поховання НКВС біля Одеси у 1930-х роках.

Було прийнято рішення про початок розкопок. На цьому місці планують в майбутньому створити сквер-меморіал в пам'ять про загиблих, а останки можуть перепоховати в іншому місці.

"Масштаб могильників жертв НКВС в Одесі вражає своїми масштабами. На сьогоднішній момент, тільки після вивчення Південно-Західного сектора колишнього спецоб'єкта НКВС "Татарка" на 6 км Овідіопольської дороги в Одесі, знайдено принаймні 29 могильників – окремих ям, де були поховані розстріляні одесити – жертви комуністичного терору", - сказано в повідомленні.

Як зазначають фахівці, кількість могильників ще підраховується, а кількість жертв поки невідома. Однак, вже зараз можна сказати, що даний об'єкт поховань – один з найбільших в Україні.

За архівними документами, могильники можуть перебувати й на території військової частини, яка межує з полігоном. Також роботи не проводять в тій зоні, де прокладені силові електрокабелі.

В Одесі виявили 29 могильників жертв НКВС (Фото: facebook.com/uinppivden)