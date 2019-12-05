В Одесі почали діставати тіла загиблих при пожежі: з'явилося відео

Стало відомо про ще одну загиблу від пожежі в Одесі
В Одесі рятувальники продовжують операцію з виявлення можливих загиблих при пожежі в старому будинку на розі Троїцької та Пушкінської. Займання сталося у приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в середу, 4 грудня.
В поліції Одеської області повідомили про виявлення обгорілого тіла жінки. Розбір завалів тимчасово зупинили для слідчих дій. Тіло загиблої відправлено на експертизу, її особа не встановлена.
Пожежа в Одесі (відео: YouTube/Поліція Одещини)
Усього при пожежі постраждало 30 осіб, серед яких студенти, викладачі, рятувальники, а також працівники інших установ, які перебували в будівлі.
Одна дівчина померла в лікарні ще в середу - це 16-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко.
Серед зниклих безвісти станом на 4 грудня було 14 людей. Одну жінку виявили цілою і неушкодженою. Її звати Руслана, в день пожежі її не було в будинку.
Таким чином на 5 грудня доля ще 12 осіб, які під час пожежі могли перебувати в будівлі, залишається невідомою.
Пожежа в Одесі (відео: YouTube/Міла Жукова)