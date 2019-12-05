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В Одесі почали діставати тіла загиблих при пожежі: з'явилося відео

STYLERПодії    05.12.2019 - 21:36
В Одесі почали діставати тіла загиблих при пожежі: з'явилося відео
Пожежа в Одесі (колаж: РБК-Україна)

Стало відомо про ще одну загиблу від пожежі в Одесі

В Одесі рятувальники продовжують операцію з виявлення можливих загиблих при пожежі в старому будинку на розі Троїцької та Пушкінської. Займання сталося у приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в середу, 4 грудня.

В поліції Одеської області повідомили про виявлення обгорілого тіла жінки. Розбір завалів тимчасово зупинили для слідчих дій. Тіло загиблої відправлено на експертизу, її особа не встановлена.

Пожежа в Одесі (відео: YouTube/Поліція Одещини)

Усього при пожежі постраждало 30 осіб, серед яких студенти, викладачі, рятувальники, а також працівники інших установ, які перебували в будівлі.

Одна дівчина померла в лікарні ще в середу - це 16-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко.

Серед зниклих безвісти станом на 4 грудня було 14 людей. Одну жінку виявили цілою і неушкодженою. Її звати Руслана, в день пожежі її не було в будинку.

Таким чином на 5 грудня доля ще 12 осіб, які під час пожежі могли перебувати в будівлі, залишається невідомою.

Пожежа в Одесі (відео: YouTube/Міла Жукова)

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