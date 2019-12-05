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В Одессе начали доставать тела погибших при пожаре: появилось видео

STYLERПроисшествия    05.12.2019 - 21:36
В Одессе начали доставать тела погибших при пожаре: появилось видео
Пожар в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

Стало известно об еще одной погибшей от пожара в Одессе

В Одессе спасатели продолжают операцию по обнаружению возможных погибших при пожаре в старом здании на углу Троицкой и Пушкинской. Возгорание произошло в помещении колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в среду, 4 декабря.

В полиции Одесской области сообщили об обнаружении обгоревшего тела женщины. Разбор завалов временно остановили для следственных действий. Тело погибшей отправлено на экспертизу, ее личность не установлена.

Пожар в Одессе (видео: YouTube/Поліція Одещини)

Всего при пожаре пострадало 30 человек, среди которых студенты, преподаватели, спасатели, а также сотрудники других учреждений, которые находились в здании.

Одна девушка скончалась в больнице еще в среду - это 16-летняя студентка колледжа Ксения Бабенко.

В пропавших без вести по состоянию на 4 декабря числились 14 человек. Одну женщину обнаружили целой и невредимой. Ее зовут Руслана, в день пожара ее не было в здании.

Таким образом на 5 декабря судьба еще 12 человек, которые во время пожара могли находиться в здании, остается неизвестной.

Пожар в Одессе (видео: YouTube/Мила Жукова)

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