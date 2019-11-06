ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Студент відкрив стрілянину в гуртожитку Дніпра і намагався вчинити суїцид

STYLERПодії    06.11.2019 - 12:54
Студент відкрив стрілянину в гуртожитку Дніпра і намагався вчинити суїцид
У Дніпрі студент влаштував стрілянину в гуртожитку (колаж: РБК-Україна)

Студент стріляв у дівчину і себе в гуртожитку Дніпра

19-річний хлопець відкрив стрілянину в одному із студентських гуртожитків в місті Дніпро. Молодий чоловік вистрілив у голову 17-річній дівчині, а потім намагався застрелитися. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

НП сталася ввечері, 5 листопада, в коридорі гуртожитку № 2 Дніпровського національного університету імені Гончара.

Студент відкрив стрілянину в гуртожитку Дніпра і намагався вчинити суїцид

У Дніпрі студент влаштував стрілянину в гуртожитку (фото: nashemisto.dp.ua)

Після пострілу з пневматичного пістолета дівчині в голову, молодий чоловік зайшов у свою кімнату і вистрілив собі в груди. Дівчина отримала невогнепальну непроникаючу рану голови та була госпіталізована. Стрілок також у лікарні під конвоєм.

Правоохоронці вилучили зброю - револьвер "під патрон Флобера". Варто зазначити, що такі патрони є безпороховими. Здебільшого їх використовують для самозахисту, оскільки вони є малопотужними.

Студент відкрив стрілянину в гуртожитку Дніпра і намагався вчинити суїцид

У Дніпрі студент влаштував стрілянину в гуртожитку (фото: dp.npu.gov.ua)

Тим не менш, за фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство".

Поліція з'ясовує всі обставини події, а також мотиви стрілка.

Поліція встановила особу чоловіка, який влаштував стрілянину у Харкові У Мексиці розстріляли сім'ю мормонів
Новини України Стрільба
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся