Вибили всі двері і погрожували дитині: в Києві виселяють багатодітну сім'ю

У Києві з гуртожитку хочуть виселити сім'ю (колаж: РБК-Україна)

У Києві "тітушки" вломилися з погрозами до багатодітної сім'ї з батьком-інвалідом

У Києві з гуртожитку у Голосіївському районі намагаються силою виставити сім'ю переселенців з Донецької області. Про це у Facebook розповіла Маша Омельченко, родина якої з п'яти людей займає дві кімнати в гуртожитку.

За словами дівчини, серед білого дня двері почали виламувати невідомі чоловіки. При цьому в приміщенні знаходилася 13-річна дівчинка.

"Сьогодні вранці прийшли тітушки, в одній з двох наших кімнат була лише Тая (моя 13-річна сестра), і почали прямо таки вибивати двері, при чому всі", - пише дівчина.

В гуртожитку за адресою Костанайська, 6, проживає сім'я з трьома дітьми, двоє з яких неповнолітні, а батько є інвалідом другої групи.

У Києві з гуртожитку хочуть виселити сім'ю (фото: facebook.com/maryomelka)

13-річна дівчинка сказала "тітушкам", що вона вдома сама і попросила дочекатися батьків. Але чекати вони не стали.

"Ніякої реакції, лише вибиті двері в кімнату, туалет, на кухню, тобто всі двері", - пише Маша Омельченко.

Коли вони увірвалися, почали погрожувати дитині, а пізніше і мамі та старшій сестрі. Поліція приїхала лише після шостого дзвінка і спостерігала за всім, що відбувається зі сторони.

"Нам всім пригрозили, що сьогодні сюди заселяють якихось чоловіків і вони встановлять свої броньовані двері, а нас "будь-яким чином звідси випремо", - заявила дівчина.



У Києві з гуртожитку хочуть виселити сім'ю (фото: facebook.com/maryomelka)

В коментарях під постом дівчина вказала, що гуртожиток хочуть приватизувати, тому мешканців виселяють. А родині переселенців, з татом-інвалідом та двома неповнолітніми знімати квартиру в Києві дуже дорого.