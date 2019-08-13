В Одесі чоловік викинув жінку з балкона квартири: усі подробиці

В Одесі в мікрорайоні Черемушки стався кричущий випадок. Цивільний чоловік зіштовхнув екс-дружину з балкона третього поверху. Про це повідомляє прес-слуджба поліції. Як зазначають правоохоронці, між парою виникла сварка, в результаті 32-річний чоловік прийшов в сказ і викинув 56-річну співмешканку з балкона вниз.

"Серед ночі жінка прокинулася від дивного шуму і побачила, як колишній чоловік збирає її речі — очевидно, з метою крадіжки. Потерпіла зажадала повернути викрадене, між ними зав'язалася сварка, в ході якої чоловік зіштовхнув господиню квартири з балкона", — розповіли в поліції.

Очевидці НП викликали швидку допомогу. Постраждалу жінку при смерті відвезли в лікарню. Вона знаходиться у важкому стані, у неї діагностовано множинні переломи, струс мозку, черепно-мозкова травма.

Фото: Між парою виникла сварка (прес-служба поліції)

Підозрюваний чоловік затриманий. За фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Фото: Підозрюваний наразі затриманий (прес-служба поліції)

Як ми раніше писали, в Одесі на проспекті Небесної Сотні стався інцидент з застосуванням бойової гранати. 47-річний місцевий житель, перебуваючи вдома у нетверезому стані, викинув гранату РГД-5 з 9 поверху.

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