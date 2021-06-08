В Одесі дельфін вкусив маленьку дитину: інцидент отримав несподіване продовження

Жінка визнає, що сама не встежила за дитиною, але в дельфінарії, за її словами, її не попередили про небезпеку.

У дельфінарії своєю чергою повідомляють, що попереджувальне оголошення звучить з гучномовців чотири рази під час виступу дельфінів. Диктор інформує, що не потрібно підходити до тварин.

Нагадаємо, інцидент стався в неділю, 6 червня, під час контактної програми, на якій виступають тварини, і люди можуть підійти до них близько і поспілкуватися.

Коли хлопчик почав гладити одного з них, ссавець схопив дитину за руку. У нього на руці залишилися подряпини від зубів. Госпіталізувати дитину потреби не було. Наразі родина повернулася додому до Чернівців.

У розважальному центрі після інциденту обіцяють посилити заходи безпеки.

"Я думаю, що будемо посилювати контроль. Буде більше табличок з попередженнями, ще більше персоналу за цим буде стежити", — розказала старший тренер Олена Колмогорова.