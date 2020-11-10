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В Одесі авто на великій швидкості влетіло у зупинку з людьми: фото і відео інциденту

Автор: Роман Мирончук

В Одесі сталася серйозна ДТП, в якій постраждали люди

У вівторок, 10 листопада, в Одесі водій автомобіля Toyota на великій швидкості влетів в зупинку громадського транспорту, біля якої стояли люди. Четверо людей отримали травми і їх госпіталізували.

Інцидент стався на проспекті Небесної сотні біля ТРЦ "Сіті-центр" близько 18:30. Про це повідомляє поліція Одеської області.

В результаті пригоди травми різного ступеня тяжкості отримала жінка 39 років та її 15-річна дочка, 16-річний хлопець і 48-річна жінка. Всі вони зараз знаходяться в лікарні під наглядом лікарів.

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За попередньою інформацією водій був тверезий, у однієї дівчини відкритий перелом ноги.

Момент аварії потрапив на відео.

Нагадаємо, у Києві водій автомобіля Chevrolet на смерть збив співробітницю поліції, яка йшла по тротуару. Трагедія сталася на вулиці Богатирській, біля КП. Машина вилетіла з дороги, влетіла в залізний стовпчик, почала перевертатися, а потім влетіла в естакаду.

Медики нічим не змогли допомогти постраждалій, її травми були несумісні з життям, а ось водія автомобіля відвезли в лікарню з численними травмами.

Раніше в Харкові неадекват "зніс" трьох пішоходів, і вони знаходяться у важкому стані. При цьому серед постраждалих є дитина. Відразу ж після аварії очевидці події мало не стратили винуватця ДТП.

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