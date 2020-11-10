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У Києві водій іномарки насмерть збив співробітницю поліції (відео)

Київ, Вівторок 10 листопада 2020 12:01
У Києві водій іномарки насмерть збив співробітницю поліції (відео)
У Києві водій збив на тротуарі співробітницю поліції (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Жінка йшла по тротуару, коли на неї вилетів озвірілий автомобіль

У Києві водій автомобіля Chevrolet вилетів з проїжджої частини на тротуар і збив жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці аварії. З'ясувалося, що вона працювала в управлінні поліції.

Трагедія сталася на вулиці Богатирській, біля КП. Іномарка вилетіла з дороги, влетіла в залізний стовпчик, почала перевертатися і влетіла в естакаду. Деталі повідомили на сторінці "Київ Оперативний".

"Біля КП на вулиці Богатирській водій автомобіля Chevrolet (номерні знаки: AA0243ZA) злетів з дороги, в'їхав у залізний стовпчик, після чого почав "перекидатися в повітрі", влетів у естакаду і зупинився в 10-15 метрах від АЗС Окко", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в цей час по узбіччю йшла жінка й автомобіль вилетів з дороги прямо на неї. Медики не змогли допомогти постраждалій, її травми були несумісні з життям. Водія автомобіля госпіталізували з численними травмами.

У Києві водій іномарки збив на тротуарі співробітницю поліції

У відділі комунікації поліції міста Києва уточнили, що загибла була дійсна їх співробітницею.

"Ця жінка працювала у нас в одному з управлінь столичного главку, вона неатестований співробітник поліції-держслужбовець", - уточнили в поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі водій сміттєвоза збив 10-річну дитину, яка їхала на велосипеді.

А також розповідали про те, що під Херсоном сталося жахлива ДТП з автобусом, багато постраждалих і є загиблі.

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