Не поділили медуз: у Бердянську туристи влаштували бійку прямо в морі (відео)
На популярному курорті побилися через медуз (Колаж РБК-Україна)
У курортному Бердянську між двома компаніями відпочивальників стався конфлікт, який переріс у бійку просто в морі.
Відео опублікували в Facebook на сторінці "Новини Бердянська".
За словами очевидців, туристи посварилися через медуз. Нібито одна компанія викидала медуз на берег, а інша стала на їхній захист. В результаті чого словесна перепалка переросла в бійку.
У коментарях користувачі з гумором відреагували на подію.
- Тепер медузи будуть плавати гордо, адже за них боролися;
- Найбільше зі всіх були шоковані медузи;
- Скоро буде битва за комарів;
- Який жах! Позорище! Медузи в шоковані, що за них боротьба сталася. Оце сміху;
- А медузи, що кажуть за цю ситуацію;
- А де самі медузи, їх на відео не видно;
- Так збоку подивишся, починаєш задумуватися, що дійсно велика кількість людей має походження від мавпи!;
- А ще кажуть медуз багато. Он поділити не можуть, не вистачає.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі охоронець магазину побився з жінками через пляшку коньяку. За його словами, вони не заплатили за коньяк.
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