В Одесі 18-річний водій протаранив припарковані авто: машини відкинуло на пішохода

В Одесі сталася ДТП з потерпілим (ілюстративне фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Постраждалого в ДТП пішохода госпіталізували

У центрі Одеси 18-річний хлопець за кермом BMW спровокувала серйозну ДТП з потерпілим. Водій влетів в автомобілі, припарковані на вулиці Рішельєвській, і від сильного удару машини відкинуло в бік тротуару.

Одна з них відлетіла та травмувала пішохода. Про це повідомляє "Думська".

Після інциденту, що стався 26 вересня, водій спробував втекти з місця аварії, але його затримали свідки події.

Попередньо було встановлено, що молодий чоловік - водій BMW 320 - не впорався з керуванням, прямуючи Рішельєвською. Він скоїв наїзд на чотири автомобілі, які були припарковані біля тротуару: Volkswagen Phaeton, Mazda 3, Range Rover та Nissan Micra.

Від сильного зіткнення "Ровер" відкинуло на тротуар, де в цей момент проходив 28-річний пішохід. Молодий чоловік отримав травми та був госпіталізований.

Водія-винуватця ДТП, якому не дали втекти з місця аварії, передали в руки поліції.

Всі деталі та обставини події з'ясовуються.

В Одесі 18-річний водій влаштував ДТП з потерпілим (фото: dumskaya.net)

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