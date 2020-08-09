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Анорексія вбила молоду українку: дівчина шокувала лікарів зовнішнім виглядом

Черкаська область, Неділя 09 серпня 2020 16:34
Анорексія вбила молоду українку: дівчина шокувала лікарів зовнішнім виглядом
Анорексія вбила молоду українку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Небезпечне захворювання призвело до смерті дівчини

Анорексія вбила молоду українку. Хвороба настільки сильно вразила організм дівчини, що та важила менш як 30 кілограмів. У місті Кам'янка на Черкащині 27-річна дівчина була госпіталізована у напівнепритомному стані госпіталізували, проте медики не змогли врятувати її.

Як повідомляється в матеріалах видання "Подробиці", дівчину поклали в реанімацію, через тривале голодування її організм абсолютно виснажився. Поступово почали відмовляти органи. Дізнатися у неї, що сталося - медики так і не змогли.

"Її свідомість була сплутана і на одне і те саме запитання протягом декількох годин - вона давала різні відповіді, можливо це через те, що були порушені обміни речовин і харчування мозку. Такі розлади обміну речовин, що вона можливо вже і не могла адекватно сприймати реальність", - сказав завідувач відділення анестезіології Кам'янської ЦРЛ Іван Олійник.

У Олени Дроботенко була остання стадія анорексії. В організмі почалися незворотні процеси. Батьки дівчини шоковані її смертю і відмовилися розповісти, чому дочка голодувала.

Медики обрали фото іншої дівчини, які можуть дати уявлення про те, як виглядала Олена в останні дні свого життя. Батьки фотографії надавати відмовилися.

Анорексія вбила молоду українку: дівчина шокувала лікарів зовнішнім виглядом

Анорексія вбила молоду українку: дівчина шокувала лікарів зовнішнім виглядом

Анорексія вбила молоду українку (ілюстративні фото: podrobnosti.ua)

За словами сусідів, дівчина завжди була худенькою. Деякий час вона працювала дитячим психологом районної лікарні, але звільнилася два роки тому. Її колишні колеги дуже здивовані тим, що сталося, адже до анорексії призводять психологічні проблеми. Люди або женуться за ідеальною фігурою, або мають нервові розлади. За статистикою, 20% хворих на анорексію вмирають.

Нагадаємо, що раніше Jerry Heil вразила одкровеннями про анорексію і боротьбі за стрункість.

Також ми писали, що одна студентка із Закарпаття померла через дієту.

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