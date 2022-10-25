В Одессе закрыли вокзал: сотни пассажиров не знают, что делать (фото)

Около здания вокзала собралась толпа людей, которые не могут попасть к поездам и электричкам.

Отмечается также, что пассажиров выгнали из вокзального помещения. Граждане не знают, когда возобновят допуск и что будет с рейсами.

Так, объясняют остановку работы вокзала "техническими причинами", рассказывают одесситы. А более конкретная информация - в том числе и относительно планов о дальнейшей работе и запуске поездов - не оглашается.

Появились фото, как на улице масса граждан стоит около забора, и их количество только увеличивается.

В Одессе остановлена работа ж/д вокзала, людей выгнали на улицу (фото: t.me/dumskaya_net)

Какая же причина?

Официально ни одесские власти, ни представители Укрзализныци не комментируют ситуацию.

Одесситы же тем временем высказывают разные предположения.

Одни люди говорят, что закрытие вокзала может являться следствием отключения электроэнергии.

Некоторые считают, что сейчас там работает СБУ и "гасит агентуру", поэтому "скоро будет много хороших видео" с результатами деятельности украинских спецслужб.

Но это все только догадки.