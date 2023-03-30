В Одессе впервые пересадили сердце: как прошла сложнейшая операция (видео и фото)

Уникальная для украинской Южной Пальмиры операция по трансплантации сердца была проведена в городской больнице №10 в ночь на 29 марта.

Кардиохирурги под руководством Бориса Тодурова пересадили донорское сердце 43-летнему пациенту в Одессе (фото: t.me/odesacityofficial)

"Это чрезвычайно сложная операция, для которой нужны опытные специалисты высочайшего уровня, специально оборудованная операционная с аппаратом искусственного кровообращения, а также быстрый подбор реципиента", - отметили в пресс-службе горсовета.

Так, у кардиохирурга для проведения основного этапа операции время ограничено максимум 4 часами.

Благодаря мастерству высококлассных хирургов операция прошла удачно, и донорское сердце забилось в груди пациента, который находился в очереди на пересадку.

Операция по трансплантации сердца в Одесской городской больнице (фото: t.me/odesacityofficial)

"Благодарим Борису Тодурову и его команде за оперативное реагирование, высокий профессионализм и спасенную жизнь пациента. Украинские врачи даже в сложных условиях военного положения несут выздоровление и спасение жизни", - отмечается в публикации.

Сам выдающийся кардиохирург Тодуров опубликовал в сети видео после операции. Врач также поблагодарил всех тех, кто не спал в ту ночь "и спасал жизнь наших пациентов вместе с нами", а также выразил благодарность родственникам донора.

Видео: кардиохирург Борис Тодуров провел первую в Одессе операцию по трансплантации сердца