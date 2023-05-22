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В Одессе пляжный сезон? В сети показали фото с буйками на море

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Одесса, Понедельник 22 мая 2023 14:59
В Одессе пляжный сезон? В сети показали фото с буйками на море В Одессе на море установили буйки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе не планировали открывать пляжный сезон. Однако, местные жители сообщили о том, что на море появились буйки, в частности на пляже Фонтана.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Думская".

"Два пляжа на Фонтане отделили сплошной линией из буев, которые натянули между пирсами", - сказано в сообщении.

Отметим, что местные власти пока не дают никаких комментариев по этому поводу.

В Одессе пляжный сезон? В сети показали фото с буйками на мореВ Одессе пляжный сезон? В сети показали фото с буйками на мореВ Одессе пляжный сезон? В сети показали фото с буйками на мореВ Одессе заметили буйки на море (фото: Думская)

Будет ли пляжный сезон в Киеве?

В Киеве не планируют открывать пляжный сезон. А киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения зон отдыха.

На пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены. Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях.

Как мы ранее писали, в Николаевской области закроют доступ к морю и в лес.

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