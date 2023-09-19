В Одессе в одном из домов каждое утро включают гимн России (видео)

Кто слушает в Одессе гимн России

Местные жители сообщают, что гимн страны-агрессора включают по адресу ул. Прохоровская 39/41, заезд с Прохоровского переулка, секция А, 17й этаж, квартира 73.

Как рассказали жители этого дома, любители "русского мира," живущие по вышеуказанному адресу регулярно во всю громкость слушают гимн РФ.

Также отмечается, что данная информация соответствует действительности, люди обращались на 102, но полиция почему-то не реагирует и говорит, что "это частная собственность".

Что светит любителям "русского мира"

Отметим, что данное правонарушение регулирует ст. 436-1 ККУ (Распространение коммунистической, нацистской символики, пропаганда коммунистического режима и т.п.). Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.