В Одесскую область вернулись "краснокнижные" животные, которые ранее почти исчезли

Что известно о хомяках в Одесской области

Чиновник сообщил, что команда Rewilding Ukraine и киевский зоопарк отвезли хомяков в ландшафтный заказник "Тарутинская степь" (Болградский район), чтобы они стабильно размножались в этой местности.

Одесская ОГА, ученые Rewilding Ukraine и Бородинский поселковый совет работают над созданием национального природного парка "Буджацкие степи", в который включают ландшафтный заказник "Тарутинская степь", ботанический заказник "Староманзырский", ландшафтные заказники "Дуброва Могилевская" и "Диброва Могилевская".

В планах вернуть туда животных, исчезнувших из-за деятельности человека: кулана, лань европейскую, сурка степного, хомяка.

Почему исчезли дикие хомяки и чем они полезны в природе

Дикие хомяки когда-то населяли степи и лесостепи на большой части территории Украины, но почти исчезли в природе.

В отличие от домашних хомяков он достаточно большой. Длина его тела может достигать 30 см, а вес более чем полкилограмма. Имеет коричневую окраску меха с белыми полосами на морде и передней части тела.

Хомяки помогают поддерживать биоразнообразие степи, улучшают плодородие почв, распространяют семена растений. Роя нору, хомяк создает места обитания для многих растений, пресмыкающихся, насекомых, червей и тому подобное.