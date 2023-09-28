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В Одесскую область вернулись "краснокнижные" животные, которые ранее почти исчезли

Фото: Хомяки вернулись в Одесскую область (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В Одесскую область возвращаются редкие животные, занесенные в Красную книгу Украины. Речь идет о диких хомяках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

Что известно о хомяках в Одесской области

Чиновник сообщил, что команда Rewilding Ukraine и киевский зоопарк отвезли хомяков в ландшафтный заказник "Тарутинская степь" (Болградский район), чтобы они стабильно размножались в этой местности.

Одесская ОГА, ученые Rewilding Ukraine и Бородинский поселковый совет работают над созданием национального природного парка "Буджацкие степи", в который включают ландшафтный заказник "Тарутинская степь", ботанический заказник "Староманзырский", ландшафтные заказники "Дуброва Могилевская" и "Диброва Могилевская".

В планах вернуть туда животных, исчезнувших из-за деятельности человека: кулана, лань европейскую, сурка степного, хомяка.

Почему исчезли дикие хомяки и чем они полезны в природе

Дикие хомяки когда-то населяли степи и лесостепи на большой части территории Украины, но почти исчезли в природе.

В отличие от домашних хомяков он достаточно большой. Длина его тела может достигать 30 см,  а вес более чем полкилограмма. Имеет коричневую окраску меха с белыми полосами на морде и передней части тела.

Хомяки помогают поддерживать биоразнообразие степи, улучшают плодородие почв, распространяют семена растений. Роя нору, хомяк создает места обитания для многих растений, пресмыкающихся, насекомых, червей и тому подобное.

Ранее мы писали, что украинские полярники очаровали фотографией тюленя, который первый родился в этом году.

Кстати, в Чернобыле показали огромное, хищное насекомое, которое может уничтожать пчел.

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