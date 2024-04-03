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"Глаза мамы от ужаса изменили цвет": история профессора, погибшей в результате обстрела, в музее "Голоса мирных"

"Глаза мамы от ужаса изменили цвет": история профессора, погибшей в результате обстрела, в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Людмила Шевцова работала в Киево-Могилянской академии. Докторше биологических наук, профессору было почти 85 лет и она вела очень активную жизнь. Его оборвала россия – 2 января 2024 года в ее дом прилетели обломки одной из запущенных врагом ракет.

История ученой вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Дочь и внучка рассказали о самом дорогом человеке Алексее Суханове, актере, ведущем и посоле Музея.

В начале вторжения выехать за границу Людмилу уговорили дети. Потом она вернулась, — устала без Украины. Много работала, вела лекции. Незадолго до Нового года Людмила стала напряженной, словно предчувствовала беду.

"В нашем районе уже было много попаданий. Я видела, что мама потеряла покой, хотя она всегда самая спокойная в нашей семье. Все произошло внезапно. Оно всегда так. Думаешь, что что-то может произойти когда-то, а оно происходит сейчас", — рассказывает Наталья. , дочь Людмилы.

Наталья не помнит, как после взрыва очутилась на улице сама. Но помнит, как видела, что спасатели выносят из-под обломков какую-нибудь женщину. И как бежала к карете скорой, чтобы узнать, не мама ли это.

"Это была она. Но ее глаза обычно зелено-желтые, а тут от шока стали голубыми с черными зрачками. Ее несли на носилках и я закричала: "мама, мама!". Она повернула голову, вдохнула... Видимо, она держалась из последних сил, и когда поняла, что я жива и ее внучка жива, - она может уйти", - вспоминает Наталья.

Эта история вошла в музей "Голоса мирных", который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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