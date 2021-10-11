"Дуже соромно": Анна Трінчер зганьбилася у відділенні поліції

Анна Трінчер повідомила своїм шанувальникам про те, що у неї з карти пропали гроші. Відома блогерка і співачка взяла з собою маму і пішла у відділення поліції, щоб написати відповідну заяву. Виявилося, що вона забула, що гроші сама перевела на рахунок співробітника.

Про це дівчина розповіла в Instagram-сторіз.

Скріншот з Instagram "Мені дуже соромно. Що у мене з пам'яттю? Я дивилася свої листування. Я дійсно думала, що може забула. Однак, зовсім не могла згадати", - сказала Трінчер. Скріншот з Instagram Вона зізналася, що боїться злому платіжних крат, оскільки її знайомі на раз ставали жертвами шахраїв. Увечері їй довелося повертатися у відділення поліції щоб забрати свою заяву. Скріншот з Instagram