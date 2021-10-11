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"Дуже соромно": Анна Трінчер зганьбилася у відділенні поліції

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Київ , Понеділок 11 жовтня 2021 19:21
"Дуже соромно": Анна Трінчер зганьбилася у відділенні поліції Фото: Анна Трінчер (instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Styler

Анна Трінчер повідомила своїм шанувальникам про те, що у неї з карти пропали гроші. Відома блогерка і співачка взяла з собою маму і пішла у відділення поліції, щоб написати відповідну заяву. Виявилося, що вона забула, що гроші сама перевела на рахунок співробітника.

Про це дівчина розповіла в Instagram-сторіз.

&quot;Дуже соромно&quot;: Анна Трінчер зганьбилася у відділенні поліції

Скріншот з Instagram

"Мені дуже соромно. Що у мене з пам'яттю? Я дивилася свої листування. Я дійсно думала, що може забула. Однак, зовсім не могла згадати", - сказала Трінчер.

&quot;Дуже соромно&quot;: Анна Трінчер зганьбилася у відділенні поліції

Скріншот з Instagram

Вона зізналася, що боїться злому платіжних крат, оскільки її знайомі на раз ставали жертвами шахраїв. Увечері їй довелося повертатися у відділення поліції щоб забрати свою заяву.

&quot;Дуже соромно&quot;: Анна Трінчер зганьбилася у відділенні поліції

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, співробітники поліції грубо поклали на асфальт скандального блогера Олександр Волошина, який є хлопцем Анни Трінчер. Він на своєму Porsche Panamera їхав по смузі громадського транспорту, коли інші смуги були вільні.

Коли його зупинили він навідріз відмовився показувати права, страховку і документи на машину. Волошин вимагав, щоб поліцейські спершу пред'явили йому відеодоказ його порушень.

Ми також писали про те, що Анна Трінчер розповіла про панічну атаку в ТРЦ.

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