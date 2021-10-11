"Очень стыдно": Анна Тринчер опозорилась в отделении полиции

Анна Тринчер сообщила своим поклонникам о том, что у нее с карты пропали деньги. Известная блогерша и певица взяла с собой маму и пошла в отделение полиции, чтобы написать соответствующее заявление. Оказалось, что она забыла, что деньги сама перевела на счет сотрудника.

Об этом девушка рассказала в Instagram-сториз.

Скриншот с Instagram "Мне очень стыдно. Что у меня с памятью? Я смотрела свои переписки. Я действительно думала, что может забыла. Однако, совсем не могла вспомнить", - сказала Тринчер. Скриншот с Instagram Она призналась, что боится взлома платежных крат, поскольку ее знакомые на раз становились жертвами мошенников. Вечером ей пришлось возвращаться в отделение полиции чтобы забрать свое заявление. Скриншот с Instagram