ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Очень стыдно": Анна Тринчер опозорилась в отделении полиции

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 октября 2021 19:21
"Очень стыдно": Анна Тринчер опозорилась в отделении полиции Фото: Анна Тринчер (instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Styler

Анна Тринчер сообщила своим поклонникам о том, что у нее с карты пропали деньги. Известная блогерша и певица взяла с собой маму и пошла в отделение полиции, чтобы написать соответствующее заявление. Оказалось, что она забыла, что деньги сама перевела на счет сотрудника.

Об этом девушка рассказала в Instagram-сториз.

&quot;Очень стыдно&quot;: Анна Тринчер опозорилась в отделении полиции

Скриншот с Instagram

"Мне очень стыдно. Что у меня с памятью? Я смотрела свои переписки. Я действительно думала, что может забыла. Однако, совсем не могла вспомнить", - сказала Тринчер.

&quot;Очень стыдно&quot;: Анна Тринчер опозорилась в отделении полиции

Скриншот с Instagram

Она призналась, что боится взлома платежных крат, поскольку ее знакомые на раз становились жертвами мошенников. Вечером ей пришлось возвращаться в отделение полиции чтобы забрать свое заявление.

&quot;Очень стыдно&quot;: Анна Тринчер опозорилась в отделении полиции

Скриншот с Instagram

Напомним, сотрудники полиции грубо положили на асфальт скандального блогера Александр Волошина, который является парнем Анны Тринчер. Он на своем Porsche Panamera ехал по полосе общественного транспорта, когда другие полосы были свободны.

Когда его остановили он наотрез отказался показывать права, страховку и документы на машину. Волошин требовал, чтобы полицейские сперва предъявили ему видеодоказательство его нарушений.

Мы также писали о том, что Анна Тринчер рассказала о панической атаке в ТРЦ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анна Тринчер Шоу-бизнес
LITE
Праздник 11 октября: почему сегодня нельзя выходить из дома и что лучше не есть
Праздник 11 октября: почему сегодня нельзя выходить из дома и что лучше не есть