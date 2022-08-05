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Ocean Plaza у Києві знову відкриють: ТРЦ хотіли націоналізувати через російського власника

Фото: ТРЦ Ocean Plaza в Києві відновить роботу (oceanplaza.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Торгово-розважальний центр Ocean Plaza в Києві знову відкриє двері для відвідувачів і відновить свою роботу після тривалої "паузи" з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вже призначена дата відкриття - 11 серпня.

Про це передає видання Forbes.

Орендарів просять готуватися

Адміністрація ТРЦ розіслала орендарям листи, в яких закликало готуватися до відновлення роботи на цей термін.

"Просимо здійснити підготовку приміщень до вищезазначеної дати", - йдеться в повідомленні.

Про ввезення / вивезення товарів та порядок проведення робіт адміністрація торгцентру проінформує орендарів додатково.

Причина зупинки роботи Ocean Plaza

Популярний ТРЦ на Либідській повноцінно не функціонував від 24 лютого, і в стінах закладу залишався працювати тільки "нульовий" поверх з низкою магазинів, а також супермаркет мережі "Ашан", але і він призупинив роботу з 25 липня.

Причиною "заморозки" Ocean Plaza стала невизначеність з російськими власниками та можливість націоналізації.

Торгцентр Ocean Plaza в 2012 році придбала у забудовника російська компанія "ТПС Недвижимость", одним з власників якої є Лілія Ротенберг, дочка олігарха Аркадія Ротенберга, наближеного до президента країни-агресора Володимира Путіна.

Орендарі відмовлялися працювати в ТРЦ з "російським корінням"

В Офісі президента України розглядали питання про націоналізацію Ocean Plaza в березні, пише видання з посиланням на юриста, який консультував ОП.

Топменеджер одного з магазинів в цьому ТРЦ розповідав журналістам, що керуючі об'єктом пояснювали тривалий простій Ocean Plaza високою вакантністю.

Так, до великої війни заклад був заповнений орендарями майже на 100%, зауважувала директор консалтингової компанії "Українська торгова гільдія" Євгенія Локтіонова. Як розповідає колишній директор київського ТРЦ, 60% з них відмовилися працювати в компанії з російським корінням.

Раніше повідомлялося, що в Києві відновив роботу ТЦ Retroville, який був закритий через попадання російської ракети.

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КиївOcean Plaza