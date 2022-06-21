Обов'язково зробіть це одразу після покупки орхідеї (інструкція)

Шийку рослини (там де листя переходить в коріння) треба обробити захисним препаратом типу Фундазол.

Річ у тім, що квітка з магазину може бути інфікована хворобами. Коли ви принесете її додому, листя може почати жовтіти і навіть покриватися коричневими плямами.

Якщо цього не зробити, орхідея може з часом загинути.

Небезпечна хвороба орхідей

Коричнева бактеріальна "мокра" гниль може сильно нашкодити нашому квітнику. Від неї листя квітки може покриватися плямами.

Добре себе зарекомендували такі препарати, як фітобактеріоміцин, стрептоміцин, тетрациклін, хлорамфенікол, міоміцин. Ці ліки для квітки можна купити у звичайній аптеці.

Треба пам'ятати, що препарати сильні і можуть бути побічні ефекти.

Важливо не допустити обпікання коренів - квітку треба завчасно зволожити, а також притримуватися дозування.

Гарно себе показали також препарати на основі оксиду хлору.