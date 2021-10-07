Обов'язкова вакцинація в Україні: для кого будуть винятки і як каратимуть порушників

В Україні ввели обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для представників деяких професій - МОЗ своїм указом затвердив перелік організацій, представники яких мають бути щеплені. Також у відомстві розповіли, кого пізніше додадуть до такого списку.

Які санкції застосовуватимуться до порушників, для кого зроблять винятки та коли запрацює нововведення - читайте в матеріалі Styler.

Зазначимо, що раніше в різних містах мери вже ініціювали подібні вимоги до держслужбовців і працівників місцевого самоврядування. Тепер подібна практика, але в розширеному варіанті, впроваджується на загальнодержавному рівні.

Кого зобов'язують вакцинуватися

Згідно з вимогою МОЗ, в початковий перелік (пізніше з'явиться і додатковий) входять і працівники держструктур, і педагоги з вихователями, а саме:

співробітники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

працівники місцевих держадміністрацій та їх структурних підрозділів;

працівники закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що відомство завершило перший етап визначення професій, для яких щеплення від COVID-19 є обов'язковим. Пізніше в цей список включать також:

працівників усіх державних установ, організацій та підприємств,

соціальних працівників,

працівників поштових послуг.

Кому можна не робити щеплення

Зазначається, що людей з протипоказаннями до вакцинації від коронавірусу змушувати робити щеплення не будуть.

"Важливо, що освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Коли запрацює вимога

Наказ МОЗ від 4 жовтня (№ 2153) був зареєстрований в Мін'юсті 7 жовтня (№1306/36928), набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Що загрожує порушникам

За відмову від обов'язкової вакцинації протягом цього періоду працівники закладів освіти та органів виконавчої влади відсторонять від роботи без збереження зарплати.