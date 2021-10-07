Обязательная вакцинация в Украине: для кого будут исключения и как накажут нарушителей
В Украине ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей некоторых профессий - Минздрав своим указом утвердил перечень организаций, представители которых должны быть привиты. Также в ведомстве рассказали, кого позже добавят в такой список.
Какие санкции будут применяться к нарушителям, для кого сделают исключения и когда заработает новшество - читайте в материале Styler.
Отметим, что ранее в разных городах мэры уже инициировали подобные требования к госслужащим и работникам местного самоуправления. Теперь подобная практика, но в расширенном варианте, внедряется на общегосударственном уровне.
Кого обязывают вакцинироваться
Согласно требованию Минздрава, в первоначальный перечень (позже появится и дополнительный) входят и работники госструктур, и педагоги с воспитателями, а именно:
- сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- работники местных госадминистраций и их структурных подразделений;
- работники учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что ведомство завершило первый этап определения профессий, для которых прививки от COVID-19 являются обязательным. Позже в этот список включат также:
- работников всех государственных учреждений, организаций и предприятий,
- социальных работников,
- работников почтовых услуг.
Кому можно не делать прививку
Отмечается, что людей с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса заставлять прививаться не будут.
"Важно, что педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 № 595, не подлежат обязательной вакцинации", - говорится в сообщении.
Когда заработает требование
Приказ Минздрава от 4 октября (№ 2153) был зарегистрирован в Минюсте 7 октября (№1306/36928), вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
Что грозит нарушителям
За отказ от обязательной вакцинации в течение этого периода работники учреждений образования и органов исполнительной власти отстранят от работы без сохранения зарплаты.
Ранее сообщалось, что в Украине в "красную" зону попали две области, и в ближайшее время там ужесточат карантин.