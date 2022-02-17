Обстріл садочка "Казочка": цей приклад російської брехні треба показувати усьому світу (фото)

Російські окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, але зараз розганяють дикий фейк про те, що це зробили ЗСУ.
Журналіст Денис Казанський показав на скріншотах, як працює російська пропаганда на прикладі нахабної брехні про обстріл.
"Фото обстріляного росіянами дитячого садка в Станиці Луганській прямо зараз розганяють по телеграм-каналах РФ і ЛДНР, запевняючи, що дитячий сад знаходиться в "ЛНР" і його обстріляли ЗСУ. Тобто, як завжди, просто приписали власні військові злочини вигаданим "карателям", - написав він.
Відзначимо, що перевірити брехню - простіше простого. Дитячий садок "Казка" в Станиці Луганській знаходиться на підконтрольній Україні території.
"Але російські людожери Соловйов, Пегов і компанія будуть і далі конструювати альтернативну реальність, не заморочуючись деталями. Ось цей приклад російської брехні зараз треба показувати в усьому світі. Щоб всі розуміли, чого варті історії про карателів, фашистів та інший "геноцид Донбасу", - резюмував Казанський.
Дивіться на скріншотах самі, як розганяється фейк по соцмережах.
Фейк про обстріл розганяють окупанти в соцмережах (скріншот)
17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряд влучив у дитячий садок, постраждали двоє людей. На щастя, діти не зачеплені, але у двох виховательок дошкільного закладу - контузія.
Також на фото ви можете побачити результати обстрілів російських окупантів.
Як ми раніше повідомляли, Росія відзначилася новим шаленим фейком про Україну і "воєнний стан" в країні.