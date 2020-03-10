Загальносвітова проблема: Комаровський відповів на питання про коронавірус

Доктор Комаровський дав нові відомості про коронавірус (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський порівняв коронавірус і грип

Доктор Комаровський розповів, як вплинув коронавірус на весь світ. COVID-19 забрав понад 4 тисяч життів, поширився навіть на невеликі острови, паралізував Італію і змусив Папу Римського провести першу в історії онлайн-проповідь. 99% хворих - це люди з чотирьох країн. Це Китай, Південна Корея, Іран, Італія. Зараз в Ухані закрито 13 з 16 тимчасових госпіталів, які були створені, коли тільки почався спалах.

За словами медика, в тих країнах, де не економлять на тест-системах і вони високої якості, діагностується багато легких випадків захворювання.

До речі, Комаровський провів порівняння грипу та коронавіруса. Він повідомив, що в ситуації з грипом діти заражають дорослих і старих. У випадку з COVID-19 ситуація інша.

"Діти менше хворіють, діти явно заражаються від дорослих",- сказав Комаровський про зараження коронавірусом дітьми.

На щастя, при грипі існують вакцини, від коронавіруса їх просто немає. Також експерт повідомив дуже важливу річ, що 80% хворих перенесуть хворобу дуже легко, лише 5% людей потребують серйозного терапії.

Також Комаровський повідомив, що карантин - це необхідна міра.

"Карантин вводять для того, щоб, якщо захворіє тисяча осіб, медики могли надати допомогу", - зазначив лікар.

Як ми раніше писали, Комаровський побував у Нових Санжарах, розкритикував владу і розповів, що потрібно знати про коронавірус..