Як і коли обрізати листя помідорів, щоб домогтися щедрого урожаю

Навіщо обрізати листя

Обрізати листя потрібно на індетермінантних помідорах, тобто високорослих кущах. Обрізаються перші 2-3 гілки з листям.

Це робиться для того, щоб ці гілки не забирали на себе зайві поживні соки, які потрібні для формування плодів. Через нижні гілки погано проходить процес фотосинтезу, таким чином кущу від цих гілок мало користі.

Окрім причини фотосинтезу та споживання зайвих соків, листя з нижніх гілок може стати джерелом інфекції для куща. Адже листя, яке дістає до землі після поливу залишається у воді та починає гнити. Таким чином є ризик зараження спорами грибків та бактеріями з ґрунту.

Як і коли обрізати листя помідорів

Почати обрізати гілки з листям, можна, коли на кущі сформуються хоча б 8 таких гілок, а висота куща буде 40-50 сантиметрів.

Обрізаються гілки не під самий стовбур куща, а таким чином, щоб залишався невеликий відступ десь в 0,3 сантиметра.

Обріжте три нижні листочки на кущі з помідорами (скріншот)

Якщо ваші кущі активно розвиваються, то після першого обрізання гілок з листям, цю процедуру слід проводити раз на тиждень, але вже обрізаючи не 2-3 гілки, як в перший раз, а лише 1-2 гілки.

На детермінантних кущах (низькорослих) теж можна обрізати 2-3 нижні старі гілки з листям, але це робиться лише один раз. Тому що на певній висоті у низькорослих кущів перестають рости нові гілки.