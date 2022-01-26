Освітній портал в Україні вляпався в скандал через "російський" Крим

Також він опублікував ролик із записом розмови небайдужого громадянина з представниками освітнього порталу про Крим.

"Є такий ресурс для репетиторських послуг як ua.repetitors.info. Вони б не привернули особливої уваги, якби не один важливий нюанс: на сайті цієї контори Україна зображена без Криму", - пише громадський діяч.

Також він закликав оприлюднити ситуацію, щоб дії компанії-порушниці отримали належну реакцію.

фото: скріншот

Так, до Стерненка звернувся чоловік, який дзвонив у компанію і питав, чому вони показали карту України без частини її території - Автономної республіки Крим, що нині окупована Російською Федерацією

"З'ясувалось, що зображати Україну без частини території це їхня принципова позиція. І вони вважають Крим російським", - йдеться в публікації.

Так, на аудіозаписі можна почути слова оператора про те, що "Він (Крим, - Ред.) не зображається на карті України... Тут все відповідає дійсності. Тому що зараз Крим у складі Росії... Це вже давно визнано, з 14-го року".

Реакція мережі

Ситуація з компанією викликала хвилю обурення серед користувачів мережі, і громадяни стали писати скарги та залишати відповідні відгуки на порталі ua.repetitors.info через їх свідомо вказану некоректну карту України, що по суті є порушенням закону.

Тим часом на ресурсі активно "чистять" подібні негативні відгуки.

Також в коментах пишуть, що насправді - це російський ресурс: "вони зробили піддомен ua. щоб збирати трафік. У СБУ потрібно їх, щоб заблокували на нашій території".

Освітній портал в Україні оскандалився через Крим (фото: скрін коментарів / t.me/ssternenko)