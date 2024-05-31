Обязательно убирайте здесь, чтобы не иметь проблем: 4 места, на которые нужно обратить внимание

Где обязательно нужно убирать

Кладовая или холодильник

По словам Шанте Дакворт, профессионального организатора, кладовка и холодильник должны быть приоритетами в уборке. Ведь это места, где хранятся, по сути, жизненно необходимое - еда и вода.

В то же время это также одно из мест, которым больше всего пренебрегают - часто просто покупаются новые продукты без оценки имеющихся.

Однако следует помнить, что без регулярной уборки и осмотра продуктов можно получить не только испорченную пищу, но и неприятный запах в холодильнике и пищевое отравление, если употребить просроченный продукт.

Кроме этого, это также два действительно самых легких для уборки мест, ведь гораздо легче избавиться от остатков пищи с прошлой недели, вымыв поверхности, чем разобраться со свитшотом, который вы носите еще из колледжа - избавиться от испорченных продуктов легче, чем тех вещей, которые навеивают воспоминания.

Аптечка

От просроченного аспирина до почти пустых тюбиков мази - вот во что может превратиться аптечка.

Загромождание не только препятствует поиску нужного в критической ситуации, необходимого может вообще не быть, ведь нерегулярная уборка в аптечке препятствует контролю срока годности лекарств.

Организуя пространство в аптечке, убедитесь, что вы группируете схожие предметы вместе. Например, все средства по уходу за кожей должны быть в одной зоне, а сорбенты - в другой.

После уборки замените все продукты, в которых истек срок хранения и которые могут потребоваться - например, средства первой медицинской помощи.

Спальня

По словам Линдси Маханны, профессиональной организатора пространства, спальня - необходимое место для уборки. Ведь именно там вы начинаете и заканчиваете свой день - а иногда это одновременно рабочий кабинет, поэтому комната должна обеспечивать максимальный комфорт.

Кроме этого, убранное помещение помогает создать атмосферу покоя и расслабления, что впоследствии способствует лучшему сну.

Где обязательно нужно убирать (фото: Freepik)

Считается, что одним из важнейших мест в спальне, где стоит навести порядок, является верхняя часть тумбочки или кресла - многие склонны складывать туда все вещи, создающие беспорядок.

Следующими в очереди - скрытые от глаз места, а именно шкафы с одеждой. Разборка одежды утром перед работой может заставить вас опоздать, так что наведение порядка в этом месте поможет сэкономить время в долгосрочной перспективе.

Комната, которая вас больше всего напрягает

У каждого из нас есть места, заставляющие нас вздрогнуть. Так что эксперты предлагают расставить приоритеты в той комнате, которой вы часто пользуетесь и которая вызывает у вас стресс.

Если вы каждый день заходите в захламленную ванную комнату, от которой у вас кровь закипает в жилах, это первое место, где вам обязательно следует навести порядок. Убрав в этих местах, вы поймете, где прибирать дальше.

Что можно убирать реже

Гараж

Эксперты говорят, что гараж можно обойти в уборке. Это довольно большая площадь, где можно хранить многие вещи - от милых сувениров до ящиков туалетной бумаги.

Поэтому нет веских причин, чтобы уделять этому месту первостепенное внимание перед другими частями дома.

Шкаф для белья

Слегка захламленный шкаф для белья - это не такая уж большая проблема в общем плане - хотя, конечно, приятно иметь аккуратно сложенные вещи.

Однако вряд ли гости будут заглядывать в эту часть дома, поэтому тратьте свое время на видимые, часто используемые зоны.