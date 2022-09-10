Обігрівачі, буржуйки або електропростирадла: що краще зігріє під час перебоїв тепла взимку

Як вибрати обігрівач

При виборі обігрівача звертайте увагу на такі критерії: потужність, інерційність (як довго він може виділяти тепло після вимкнення) і площа обігріву. Від цих критеріїв залежить і сума, яку ви заплатите за покупку.

Найпопулярніший вид обігрівача - це тепловентилятори. Вони компактні: можуть стояти просто на підлозі, не займаючи багато місця. Середня ціна на тепловентилятор варіюється від 500 грн до 1500 грн, що також відіграє вагому роль.

Однак варто розуміти, що тепловентилятор здатен обігріти лише 1 кімнату та не підлаштовується під температуру навколишнього середовища.

Найпопулярніший вид обігрівача - тепловентилятори (фото: moyo.ua)

Для обігріву великих площ використовують теплові гармати, якими часто сушать приміщення після ремонту. Вони працюють за принципом тепловентилятора, але мають більшу потужність. Відповідно ціна на теплові гармати стартує від 1400 грн.

Теплова гармата (фото: Rozetka)

Головним недоліком тепловентиляторів є те, що вони припиняють виділяти тепло, як тільки ви їх вимикаєте. Натомість масляні радіатори йдуть попереду в цьому аспекті.

Вони нагріваються до виставленої температури та поступово віддають тепло навіть у вимкненому стані. Деякі виробники створюють комбо і встановлюють у масляний радіатор тепловентилятор, що прискорює нагрівання повітря.

Масляні радіатори на порядок дорожчі за тепловентилятори: їхня мінімальна ціна починається від 2500 грн.

Масляний радіатор (фото: vencon.ua)

Також досить часто надають перевагу інфрачервоним обігрівачам. Їхнім головним плюсом є те, що тепло виділяється відразу після ввімкнення. Але нагрівається не приміщення, а ті предмети, на які направлено обігрівач, що є недоліком. Таким чином певна частина кімнати буде холодною.

Ціна на ІЧ-обігрівач залежить від його потужності та коливається в межах 1000-4500 грн.

Інфрачервоний обігрівач (фото: 33m2.com.ua)

Конвекторні обігрівачі нагрівають приміщення за рахунок природного руху повітря. Це займає більше часу, проте не створює додаткового шуму, на відміну від тепловентиляторів. Мінімальна ціна на конвектор - 2000 грн.

Конвекторний обігрівач (фото: epicentrk.ua)

Поєднанням інфрачервоних і конвекторних є керамічні обігрівачі. За рахунок плити в будові приладу він стає важчим і потребує міцного кріплення. Але ця ж плита накопичує в собі тепло, поступово його віддаючи.

Керамічний обігрівач (фото: cleanairlove.com)

Керамічні обігрівачі допомагають підтримувати стабільну температуру в кімнаті без великих витрат енергії. Щодо ціни, то вона стартує від 1900 грн і може досягати понад 5000 грн.

Як вибрати електропростирадло

Відносно нещодавно в Україні підвищився попит на електропростирадла. Вони прості у використанні та дешевші, ніж обігрівачі. Ціни на електропростирадла варіюються в межах від 400 до 1000 грн, тобто цей вид обігріву здатний задовольнити будь-який бюджет.

Під час вибору електропростирадла прискіпливо ставтеся до безпеки. Якщо частина механізму вийшла з ладу, то якісне електропростирадло повинне миттєво вимикатися, щоб не наражати на небезпеку споживача.

Не менш важливою є функція автоматичного вимкнення при досягненні заданої температури. Це запобігає перегріву і людини, і самого приладу.

Як вибрати електропростирадло (фото: med-magazin.ua)

Якість чохла теж відіграє не останню роль. Синтетика краще зберігає тепло, мікрофібра та фліс більш зносостійкі, а на бавовняний чохол можна лягати оголеним тілом. У цьому аспекті покладайтеся на ваш бюджет і потреби.

При купівлі обов’язково поцікавтеся, чи можна прати електропростирадло, адже це така сама постільна білизна. На такі випадки виробник повинен передбачити знімний кабель.

Зверніть увагу, що електропростирадло стелиться нижче рівня подушки, тому розмір обирайте відповідно до вашого ліжка з урахуванням цієї особливості.

Також сучасні електропростирадла оснащені зоновою системою обігріву, якщо люди мають різні температурні вподобання. Це є скоріше приємним бонусом, аніж обов’язковим критерієм під час вибору.

Електропростирадла не можна використовувати людям із наступними протипоказаннями:

пухлини;

варикозне розширення вен;

загострення хронічних шкірних захворювань;

аденома простати;

міома матки.

Як вибрати буржуйку

Буржуйка - це альтернативне джерело тепла, адже для обігріву можна використовувати переважно будь-які матеріали. Окрім того, на буржуйках можна готувати їжу за наявності конфорок.

Водночас така піч є й найдорожчим варіантом покупки, адже її мінімальна ціна становить 3500 грн. На сучасному ринку здебільшого представлено печі, виготовлені зі сталі та чавуну.

Буржуйка - джерело альтернативного тепла (фото: kaminova.ua)

Чавунні довше нагріваються, але й краще зберігають тепло. Також такі буржуйки важчі за сталеві, через що незручні в транспортуванні. Проте значною перевагою чавуну є його зносостійкість: чавунні буржуйки не деформуються від впливу високої температури.

Натомість сталеві буржуйки не придатні для опалювання вугіллям, а відповідно здатні деформуватися при сильному нагріванні. Також сталеві печі швидко нагріваються за рахунок тонкості стінок, проте менше тримають тепло.

Зверніть увагу, що чавунні буржуйки на порядок дорожчі за сталеві. У той час, як сталеву цілком можна придбати за 4000 грн, то чавунна обійдеться вам від 6000 грн і вище.