Як виявити проблеми зі здоров'ям на ранніх стадіях: легкі способи самодіагностики

Як швидко виявити проблеми зі здоров'ям (Фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли, як швидко виявити проблеми зі здоров'ям

Проблеми зі здоров'ям на ранніх стадіях проявляються дуже незначними симптомами. Можуть виникати легкі нездужання, незначні зміни на шкірі, в масі тіла, на нігтях. Всі ці ознаки можуть сигналізувати про можливі дисфункції організму.

Проте не з усіма проблемами пацієнти відразу біжать до лікарів, оскільки вважають їх маловажними. Існують прості методи діагностики, які дозволять швидко визначити наявність проблем зі здоров'ям і їх можна зробити самостійно. Про це пише видання Wona.

Діагностика здоров'я головного мозку

Треба встати на одну ногу. П'яту другої ноги поставити на коліно, запустити секундомір і закрити очі. У нормі людина може втримати рівновагу не менше 20 секунд. Як стверджують японські вчені, що у тих, хто не зміг вистояти 20 секунд, можуть бути легкі патології кровообігу мозку та можливі крововиливи маленьких судин. Даний тест можна застосовувати для діагностики первинних патологій і ослаблення когнітивної функції.

Діагностика постачання організму киснем

Нігтьову пластинку придавити на 2-3 секунди, щоб вона побіліла і відпустити її. Якщо відтінок нігтя стане рожевим, то кровотік в периферичних тканинах достатній. Якщо ніготь буде блідим або синім, то є гіпоксія. Вона з'являється, коли в крові є дефіцит кисню.

Тестування ймовірності інсульту

Повернути голову таким чином, щоб постаратися дістати спочатку лівим, потім правим вухом протилежного плеча. В ідеалі ваша шия повинна повертатися на 90 градусів вправо або вліво без дискомфорту або болю. Якщо з'явилася біль, то є ризик інсульту. Неприємні відчуття можуть бути викликані компресією хребетних артерій, що загрожує порушенням мікроциркуляції крові в мозку. А це призводить до ішемічного інсульту.

Тести по талії

Обхват талії у жінок повинен бути не більше 80 см, у чоловіків – не більше 90 см. Якщо окружність більше, то є ризик резистентності до інсуліну або порушення метаболізму. Якщо вщипнути за складки жиру на талії, і вона виявиться у жінок не більше 3 см – то це норма, у чоловіків її не повинно бути взагалі. Якщо більше або вона є у чоловіків – сигнал про зниження тестостерону.

Тести по нігтям

Якщо нігті увігнуті, мають форму ложки, борозенки, схильні до ламкості – свідчить про анемію. На нігтях повинні бути лунули, якщо їх немає – ознака анемії або нестача вітаміну В12. Смуги білого кольору сигналізують про нестачу цинку в організмі.

Тести по шкірі.

У нормі шкіра на п'ятах повинна бути цілою, м'якою. Якщо потріскалася, груба, суха – недокрів'я, гіпотиреоз, резистентність до інсуліну. Якщо на шкірі є жировики або вона дуже суха, то це сигналізує про патологію жовчного міхура, а також про брак вітамінів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали перші симптоми інсульту у жінок.