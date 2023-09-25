"Лица тех, кто выходит из ада". Фотографы поразили снимками наших защитников

Лица тех, кто идет на штурм

"За каждой отбитой посадкой, за каждым отбитым блиндажем и миллиметром земли - кровь наших людей. За полтора года войны эти слова уже почти никто не воспринимает, звучит как просто банальность. Но твое отношение резко меняется, когда ты стоишь перед этими людьми и смотришь им просто в глаза. Чувствуешь всю ту боль и страх, который кажется просто невозможно овладеть, но они его одолели. И преодолевают каждый день", - пишут фотографы.

Эту серию снимков Либеровы назвали "Лица тех, кто идет на штурм, зная, что могут не вернутся".

"И лица тех, кто выходит из ада, понимая, что теперь он навеки с ними", - отмечают авторы снимков.

Фотографы показали будни идущих на штурм военных (фото: Instagram.com/libkos)

Те, кто говорят, что им не страшно - врут

Фотографы также поделились историей эвакуации раненого воина.

"Как после такого будешь нормальным? Это слова контуженого парня. Еще сорок минут назад он был в самом аду, уверен, что не выйдет отсюда. Отправляясь медеваком в сторону стабпункта, он начинает говорить и не может остановиться. Слова тяжело разобрать, у него нарушена координация и артикуляция, но эта фраза впечатывается в сознание", - говорят фотографы.

Водитель машины, которой ночью с фотографами заезжают на ноль, рассказывает, что те, кто говорит, что им не страшно - врут. Страшно всем. Каждый раз страшно, но они все равно остаются на передовой.

Фотографы показали будни защитников, которые идут на штурм (фото: Instagram.com/libkos)

"Ребята заступают позиции. Напряжение можно резать: надо в считанные минуты выгрузить бк и провизию, мы стоим прямо на открытой местности в 200 метрах от врага. Каждый "выход" - все на миг замирают. Слышим "прилет" где-то в 300 метрах от нас. Машина забирает раненых и павшего собрата. Едут все вместе. И мертвые, и живые, в тесном кузове", - пишут Либеровы.

Они отмечают, что это лишь один маленький эпизод из ежедневной борьбы.

"Тяжелее всего то, что мы больше не чувствуем той поддержки. Кто-то в тепле, дома с семьей, а мы здесь. А там мы уже почти никому не нужны", - рассказали военные фотографам.