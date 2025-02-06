Выбирайте эти бальзамы для губ, чтобы никогда не иметь проблем с сухостью и трещинами
Потрескавшиеся сухие губы являются распространенным состоянием, которое встречается у большинства людей не только в холодное время года. Дерматологи назвали лучшие ингредиенты в бальзамах, которые помогут избежать этой проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Почему возникает сухость губ
Дерматолог Саами Халифиан рассказала, что кожа на губах тоньше, чем на остальном теле, и она не имеет встроенных сальных желез, которые помогают поддерживать кожу увлажненной. Поэтому губы быстрее теряют влагу, что делает их более склонными к сухости.
Кроме того, губы целый день соприкасаются со слюной, которая еще больше их высушивает.
Сухая кожа губ нуждается в увлажнении, поэтому многие люди прибегают к облизыванию губ, что является очень плохой идеей. Это может вызвать раздражающую сыпь на губах и области вокруг рта.
Еще одной причиной сухости губ может быть обезвоживание. Дерматолог Мишель Генри предложила пить много воды, чтобы поддерживать увлажнение тела, а также указала на преимущества использования увлажнителя воздуха в помещении.
Может ли возникнуть зависимость от бальзамов
Нужно найти надежный бальзам для губ, который необходимо иметь возле своего компьютера, в машине и на тумбочке возле кровати. Каждые несколько лет появляется мифы о том, что люди становятся зависимыми от бальзамов, но это не правда.
"Ваши губы не способны выработать зависимость к бальзамам для губ", - сказала дерматолог.
Если вы хотите повторного нанесения средства только потому, что губы снова начали высыхать, то стоит это делать.
Вкус и ингредиенты бальзамов для губ могут быть аллергенами или раздражителями, заставляя человека чаще облизывать губы и усиливая сухость. Лучше всего перестать использовать ароматизированные бальзамы для губ.
Ингредиенты, которые следует искать в средствах
Ищите увлажняющие ингредиенты, такие как масло ши, кокосовое масло и витамин Е. Также полезны такие ингредиенты, как вазелин и пчелиный воск, которые могут помочь защитить кожу.
Избегайте любых ингредиентов, которые могут раздражать или сушить кожу, таких как спирт или ментол.
Ингредиенты некоторых брендов могут усугубить ситуацию, а именно камфора, ментол и прополис, которые могут раздражать губы.
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