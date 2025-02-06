Выбирайте эти бальзамы для губ, чтобы никогда не иметь проблем с сухостью и трещинами

Потрескавшиеся сухие губы являются распространенным состоянием, которое встречается у большинства людей не только в холодное время года. Дерматологи назвали лучшие ингредиенты в бальзамах, которые помогут избежать этой проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Почему возникает сухость губ

Дерматолог Саами Халифиан рассказала, что кожа на губах тоньше, чем на остальном теле, и она не имеет встроенных сальных желез, которые помогают поддерживать кожу увлажненной. Поэтому губы быстрее теряют влагу, что делает их более склонными к сухости.

Кроме того, губы целый день соприкасаются со слюной, которая еще больше их высушивает.

Сухая кожа губ нуждается в увлажнении, поэтому многие люди прибегают к облизыванию губ, что является очень плохой идеей. Это может вызвать раздражающую сыпь на губах и области вокруг рта.

Еще одной причиной сухости губ может быть обезвоживание. Дерматолог Мишель Генри предложила пить много воды, чтобы поддерживать увлажнение тела, а также указала на преимущества использования увлажнителя воздуха в помещении.

Может ли возникнуть зависимость от бальзамов

Нужно найти надежный бальзам для губ, который необходимо иметь возле своего компьютера, в машине и на тумбочке возле кровати. Каждые несколько лет появляется мифы о том, что люди становятся зависимыми от бальзамов, но это не правда.

"Ваши губы не способны выработать зависимость к бальзамам для губ", - сказала дерматолог.

Если вы хотите повторного нанесения средства только потому, что губы снова начали высыхать, то стоит это делать.

Вкус и ингредиенты бальзамов для губ могут быть аллергенами или раздражителями, заставляя человека чаще облизывать губы и усиливая сухость. Лучше всего перестать использовать ароматизированные бальзамы для губ.

Ингредиенты, которые следует искать в средствах

Ищите увлажняющие ингредиенты, такие как масло ши, кокосовое масло и витамин Е. Также полезны такие ингредиенты, как вазелин и пчелиный воск, которые могут помочь защитить кожу.

Избегайте любых ингредиентов, которые могут раздражать или сушить кожу, таких как спирт или ментол.