Выбираете дизайн интерьера и не знаете, чего хотите? Вот как найти "свой" стиль

Планируете ремонт, но еще не определились со стилем? Важно помнить, что интерьер должен отражать не только современные тренды, но и ваш характер, образ жизни и предпочтения.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно подойти к выбору стиля жилья, чтобы оно стало гармоничным продолжением вашей личности.
Стиль интерьера во многом определяется вашим мировоззрением и образом жизни. Если вы много времени проводите дома, стоит обустроить зону, соответствующую вашим потребностям.
Любите шитье? Вам понадобится пространство для кроя, столик для машинки и место для хранения тканей. Если вы увлекаетесь кулинарией, позаботьтесь о функциональной кухне с продуманным расположением бытовой техники. А тем, кто практикует йогу или медитацию, понадобится просторная и уютная зона для занятий.
Ваши привычки также могут подсказать оптимальный стиль оформления. Творческие люди часто выбирают смелый лофт, тогда как те, кто ценит спокойствие и уют, предпочитают скандинавский или прованский стиль. Если же вы любите инновации, обратите внимание на минимализм или хай-тек. В любом случае главное - анализировать свои предпочтения и не ориентироваться только на тренды.
Темперамент человека также влияет на выбор интерьера. Консервативным личностям подойдут классические стили с изысканными деталями и спокойными цветами. Практичным людям, которые ценят функциональность, будет комфортно в хай-теке с его четкими линиями и технологическими решениями. Любите эксперименты и новые впечатления? Вам подойдет стиль лофт, гранж или модерн.
Романтичным натурам следует обратить внимание на средиземноморский, эко-стиль или арт-деко. А для людей с яркой индивидуальностью подойдут эклектика, неоклассика или фьюжн. Не бойтесь добавлять в интерьер уникальные элементы, которые подчеркнут вашу личность. Главное, чтобы пространство гармонично сочеталось с вашим внутренним миром.
Один из способов определиться со стилем - выбрать материал, который вам нравится. Если вы любите натуральное дерево, присмотритесь к скандинавскому, эко-стилю или этническим мотивам. Фанаты бетонных или кирпичных поверхностей могут отдать предпочтение лофту, минимализму или гранжу. Глянцевые поверхности, мрамор или металл подойдут для классики, модерна или ар-деко.
Фактуры и материалы часто задают тон всему интерьеру. Если вам нравится конкретная плитка или декоративное покрытие, стоит учесть, с какими стилями оно будет гармонировать. Создать сбалансированное пространство поможет дизайнер, ведь без опыта сложно построить интерьер только на основе одного материала.
Современный интерьер часто сочетает традиции и инновации. Именно поэтому сегодня популярна эклектика, которая позволяет гармонично смешивать разные стили. Она позволяет сочетать старинную мебель с современными технологиями или классический декор с минималистичными решениями.
Одним из новейших направлений стал Instagram-ready - стиль, идеально подходящий для фотосъемок. Он характеризуется эффектными композициями, яркими акцентами и необычными деталями. Еще одна новинка - урбанистический гламур, который сочетает индустриальные материалы (бетон, металл, стекло) с классическими элементами, такими как лепнина или изящные аксессуары.
Не бойтесь экспериментировать, ведь интерьер - это отражение вашей личности. Главное - чтобы он оставался комфортным, уютным и соответствовал вашим потребностям и предпочтениям.
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При написании материала были использованы источники: издание Real Simple, Homes and Gardens, Forbes Home.