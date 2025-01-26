Выбираем идеальный забор: какая ограда будет красивой и долговечной

Забор вокруг двора - это не только вопрос эстетики, но и практичности, долговечности и безопасности. Забор должен выдерживать погодные условия, защищать территорию от посторонних глаз и быть экологически устойчивым.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о семи видах заборов, их преимуществах и недостатках, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Деревянные заборы - это классика, которая всегда выглядит стильно и натурально. Они легко поддаются обработке, поэтому можно создать уникальный дизайн. Однако дерево требует регулярного ухода: покраска, пропитка от грибка и насекомых.
Без надлежащего обслуживания деревянный забор быстро теряет привлекательный вид и начинает гнить. Для повышения долговечности рекомендуется использовать твердые породы дерева, такие как дуб или лиственница.
Металлические заборы отличаются высокой прочностью и долговечностью. Кованые заборы выглядят элегантно и могут стать настоящим украшением участка. Заборы из профнастила - это более бюджетный вариант, который обеспечивает отличную звукоизоляцию и защиту от глаз.
Однако металлические конструкции нуждаются в антикоррозийном покрытии, чтобы избежать ржавчины. Они также могут быть тяжелыми для самостоятельного монтажа. Кроме того, кованые заборы часто требуют индивидуального заказа, что может увеличить их стоимость.
Кирпичные или каменные заборы - это самый долговечный вариант, который может прослужить десятилетиями. Они не нуждаются в особом уходе и отлично защищают от шума и ветра. Такой забор выглядит солидно и подчеркивает статус владельца.
Однако его строительство требует значительных финансовых затрат и времени. Кроме того, для прочности необходим крепкий фундамент. Кирпичные заборы также могут быть тяжелыми для транспортировки и монтажа.
Поликарбонат - это современный материал, который отличается легкостью и прочностью. Он хорошо пропускает свет, что делает его идеальным для ограждения теплиц или зон отдыха. Поликарбонат устойчив к влаге, ультрафиолету и перепадам температур.
Однако он может повредиться от механических ударов, а его внешний вид не всегда подходит для классического дизайна. Для повышения прочности рекомендуется использовать листы с толщиной не менее 6 мм.
Заборы из сетки-рабицы - это один из самых бюджетных и практичных вариантов. Они легкие, простые в монтаже и не мешают проникновению света на участок.
Сетка-рабица устойчива к коррозии, если используется оцинкованная или покрытая полимером версия. Однако такой забор не обеспечивает полноценной защиты от глаз и шума. Для повышения эстетики сетку можно сочетать с растениями, которые обвивают конструкцию.
Бетонные заборы - это прочность и простота. Они не нуждаются в уходе, устойчивы к влаге, морозу и механическим повреждениям. Современные бетонные плиты могут имитировать текстуру камня или кирпича, что делает их эстетически привлекательными.
Однако такие заборы тяжелые для транспортировки и монтажа. Они также могут выглядеть слишком массивно на небольшом участке. Для их установки часто требуется специальная техника.
Живая изгородь - это экологичный вариант, который создает естественную защиту и улучшает микроклимат участка. Она может быть создана из кустов, деревьев или лиан, которые легко поддаются обрезке.
Такой забор выглядит очень привлекательно и не требует значительных финансовых затрат. Однако он требует регулярного ухода: полива, обрезки и защиты от вредителей. Кроме того, живая изгородь не обеспечивает полноценной защиты от проникновения. Для быстрого создания живых изгородей часто используют быстрорастущие растения.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Gardener's Path, Bob Vila, Family Handyman.