Хлопчик мало не загинув на власний день народження: Укрзалізниця вскочила у новий скандал

Укрзалізниця потрапила в новий скандал (Фото: колаж РБК-Україна)

У Києві на вокзалі на дитину звалилося вікно поїзда

Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через інцидент із вікном у вагоні потяга, яке впало на дитину. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся невеликою подряпиною та переляком. Про подію розповіла мешканка Києва Світлана Георгіївна на своїй сторінці в Facebook.

Її чоловік помітив, як верхня частина вікна вагону №14 поїзда 146/145 сполученням Ізмаїл - Київ звалилася на хлопчика Матвія, який відзначав свій шостий день народження.

Він швидко одсунув іменинника від падаючої на нього важкої, скляної в залізі кватирки.

"Щойно - на в'їзді до Києва, район Жулян, вагон не виніс радості від зустрічі зі столицею України і впустив... вікно. На дитину шести років... ось такий подарунок від рідної держави до дня народження хлопчика Матвія, який купив, зауважте, квиток за чималі після подорожчання гроші", - написала киянка.

Вона розповіла, що її чоловік їхав з дітьми і встиг вихопити малюка.

"Так що бійтеся Укрзалізниці, що дари приносять!" - із сарказмом зазначила Світлана.

Фото: facebook.com/yaptitsa

У коментарях до повідомлення користувачі мережі обурюються жахливим інцидентом і зазначають, що дитині дуже пощастило завдяки пильності та швидкої реакції чоловіка.

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Як повідомлялося раніше, 23 червня в Дніпрі на станції Діївка-1" загорілася електричка з пасажирами. У мережі показали відео інциденту. Зазначимо, що за день до цього така сама неприємність сталася в складі на станції "169 кілометр" в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця потрапила в скандал через жахливі умови в електричці Львів - Рівне. В мережі опублікували відео, на якому видно жахливий стан пасажирських вагонів електропоїзда.