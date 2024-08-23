Не покупайте ковролин, пока не узнаете этих минусов

Что такое ковролин?

Ковролин - это текстильное напольное покрытие, являющееся усовершенствованной версией традиционных ковров. Его основа может быть синтетической разных типов, таких как полипропилен или нейлон, что определяет его свойства и долговечность.

Главное отличие ковролина заключается в его способе укладки: он покрывает всю площадь комнаты от стены к стене, создавая бесшовное покрытие. В отличие от ковра, ковролин фиксируется к полу с помощью клея или двустороннего скотча, что позволяет избежать сложностей с движением и скольжением.

Это покрытие значительно улучшает комфорт в помещении благодаря своим звукоизоляционным и теплоизоляционным свойствам. Ковролин обеспечивает мягкое и приятное чувство при ходьбе, особенно когда вы идете босиком, благодаря своей мягкости и теплосбережению.

При выборе ковролина важно учитывать все факторы (фото: Freepik.com)

Каковы недостатки ковролина?

Но у ковролина есть много недостатков по сравнению с обычным ковром или линолеумом. Какие именно?

Предрасположенность к загрязнениям. Ковролин легко поглощает грязь и пятна, что затрудняет его очищение и требует регулярного ухода. Это может быть особенно проблематичным в зонах с высокой проходимостью или домах с домашними животными, где постоянно накапливаются загрязнения.

Уязвимость к влаге. Ковролин не всегда хорошо переносит влагу, что может привести к образованию плесени и грибка. Влага может также вызвать деформацию покрытия и даже его разрушение, особенно если это обычный ковролин, а не флокированный с ПВХ основанием.

Поглощение запахов. Одной из проблем ковролина является его склонность к впитыванию запахов. Это может быть особенно неприятным в кухнях или в помещениях, где часто курят, потому что ковролин быстро впитывает неприятные ароматы и нуждается в частой и интенсивной очистке.

Склонность к аллергической пыли. Ворс ковролина имеет тенденцию накапливать пыль и аллергены, что может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей. Пылесосы и специальные средства для очистки помогают, но регулярная уборка необходима для поддержания чистоты и здорового воздуха в помещении.

Сложность в уходе. Уход за ковролином может быть достаточно сложным и требовать использования особых средств и техники для поддержания его вида. Нужно регулярно производить чистку, чтобы избежать накопления грязи и поддерживать эстетический вид покрытия.

Быстрый износ. Ковролин может изнашиваться быстрее, особенно в зонах с высокой нагрузкой. Это может привести к необходимости замены покрытия раньше, чем планировалось, что увеличивает расходы на содержание и замену.

А еще один фактор - шерсть домашних питомцев. На ковролине она очень крепко держится (фото: Freepik.com)

Какой ковролин лучше не применять

Ковролин из натуральных волокон, таких как шерсть, часто оказывается менее практичным в условиях повышенной влажности или в помещениях, подверженных частому загрязнению. Влага может способствовать развитию плесени и грибка, а шерсть быстрее изнашивается и нуждается в частом уходе.

Синтетические ковролины более устойчивы к влаге и загрязнениям, но некоторые из них могут быть менее долговечными. К примеру, ковролин с низким качеством ворса может быть менее комфортным и менее устойчивым к износу.

Флокованные ковролины с ПВХ основанием, хотя и устойчивы к воде, могут быть менее комфортными для длительного использования в жилых комнатах.