"О так, я знову закоханий!" Андре Тан ошелешив заявою через півроку після розлучення

Відомий український дизайнер Андре Тан, який півроку тому розлучився з дружиною Аліною Харечко після 9 років шлюбу, здивував заявою про те, що він знову закоханий.

У День святого Валентина модельєр поділився в Instagram спільним знімком з ефектною дівчиною і дав пораду, як бути закоханими все життя.

Андре впевнений, що для початку кожному потрібно полюбити себе самого.

"О, так, я знову закоханий! Що, якщо я вам скажу, що у вас є шанс бути закоханими все життя? Хочете так? Тоді закохайтеся в себе!" - рекомендує дизайнер.

Андре Тан вразив зізнанням про кохання (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Він зазначив, що якщо у вас вийде це зробити, тоді ви притягнете до себе і любов інших.



"Люди кажуть: "Я нікому не подобаюся, тоді як же я можу полюбити себе?" Але відбувається все з точністю та навпаки: спочатку ви починаєте любити себе, а вже потім закохуєте в себе інших. Це закон нашого Всесвіту: любов притягує ще більше любові!" - вважає Тан.

Якщо у вас немає пари на 14 лютого і ви не подобаєтеся собі, вихід тільки один - спочатку полюбіть себе.

"Так, це може виявитися непростим і довгим процесом, але саме з нього і починається щасливе життя!" - підкреслив модний експерт.

Андре також поділився порадами, що допомогло йому знайти гармонію з собою.

Полюбіть своє тіло. Почніть про нього піклуватися: чистота, розтяжка, здорове харчування, нормальний режим сну. Припиніть їсти шкідливу і смажену їжу, пити по 3 чашки кави в день і засипати о 2 годині ночі: проявіть подяку до свого тіла. Коли ви зробите цей максимум, вам буде набагато легше прийняти своє тіло.



Конкретизуйте. Спочатку полюбіть себе як когось. Як маму, як дружину, як бізнесмена, як працівника, як спортсмена. Задайте собі питання. Куди я йду? Що корисного я роблю для себе і для людей? Що я зробила сьогодні, щоб досягти своєї мети? Якщо ви хочете полюбити себе як спортсменку, при цьому обіцяєте собі з'їсти салат і зробити зарядку, але не виконуєте, то як же ви полюбите себе? Будьте чесні з собою - це важливий крок до прийняття.



Полюбіть свою справу. Не важливо, що це: догляд за собакою, поливання квітів або великий бізнес. Вкладайте свою любов в навколишній вас світ. Транслюйте її у Всесвіт і він вам поверне десятикратно.





Андре нагадав, як важливо любити те, чим ви займаєтеся (фото: instagram.com/andre_tan_official)

І головне: не впадайте у відчай, якщо у вас немає пари на 14 лютого. Проведіть цей день в любові до себе: подивіться фільм, зустріньтеся з друзями, послухайте музику у ванній або сходіть в улюблене кафе. Пам'ятайте: чим більше ви любите себе, тим більше вас люблять інші!



"Скажу чесно: я знову закоханий! В себе, в навколишній мене світ, в цей Всесвіт. Любов - все-таки найпрекрасніше, що людина може відчути. З Днем Всіх Закоханих, любіть і будьте коханими!" - привітав українців зі святом модельєр.