Як у Нью-Йорку перемагають COVID-19: лікар з України розповіла про порятунок

Як з коронавірусом борються в США (фото: РБК-Україна)

Українка, яка працює лікарем у США, розповіла, як там перемагають коронавірус

Український лікар, що працює в США, розповіла, як у Нью-Йорку долають коронавірус. Медик Валентина Голобородько опинилася в епіцентрі подій і застала період, коли в місті був повний колапс. Навесні там були переповнені лікарні, люди вмирали, а медики не розуміли, чому так відбувається. Всі були надламані, здавалося, коронавірус непереможний.

Як повідомляє ТСН, Валентина повідомила, що зараз подолати пандемію допомагають маски. Люди масово наділи і не знімають практично скрізь. Також стали робити більше тестів. Зокрема, відкрилися безкоштовні сайти для тестування, де будь-який охочий може зробити аналіз. Відповідно, чим більше виявляють хворих, тим більше їх ізолюють, і менше людей поширюють коронавірус.

Третім фактором є поява у людей колективного імунітету.

"Плюс у нас додалася ще група "трейсерів", які виявляють контакти і їх повідомляють", - розповіла Валентина Голобородько.

За словами лікаря, навесні вона дуже боялася заразити коронавірусом свою сім'ю. Тому перед дверима знімала взуття. Зараз Валентина налаштована більш оптимістично і просить не падати у відчай і не піддаватися паніці, але дотримуватися карантинних правил.

Як ми раніше повідомляли, коронавірус в Україні з настанням зимових холодів буде тільки агресивніше. У цьому впевнений ізраїльський лікар-анестезіолог Борис Бриль.

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